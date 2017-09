Segunda fase da Operação Cerberus da Polícia Civil tira grupo de criminosos das ruas no município de Sena Madureira

A Polícia Civil de Sena Madureira deflagrou a segunda fase da Operação Cerberus, com a finalidade de desmontar grupos criminosos existentes na cidade, bem como prender infratores que cometeram delitos nos últimos dias. No total, cinco pessoas foram presas, dentre elas uma mulher.

Os acusados, segundo reportou o site Sena Online, são os seguintes: Angélica Silva da Cunha, 20 anos, Everson Xavier Marques, 18 anos, Marquione Nascimento da Silva, 28 anos, Weverton Chaves Freitas, 23 anos e Antônio

Teixeira de Oliveira, 34 anos. Todos serão indiciados.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, Marquione Nascimento da Silva é acusado de ter ateado fogo na Garagem Municipal, situada na região do Cristo Libertador. Todos os envolvidos serão transferidos para o presídio onde aguardarão decisão judicial.