Prefeitura prepara inauguração e funcionamento do primeiro Ecoponto de Rio Branco

O primeiro Ecoponto de Rio Branco entrará em funcionamento nos próximos dias. Construído numa área de aproximadamente 700m2 no bairro Tucumã, o espaço já está pronto para receber materiais que podem ser reaproveitados e que, ao invés disso, normalmente são descartados nas ruas e mananciais da cidade. Nesta terça-feira, 26, o prefeito Marcus Viana foi local, acompanhado do secretário de Meio Ambiente, Aberson Sousa, e do secretário de Serviços Urbanos, Kellyton Carvalho, onde definiu detalhes para implantação do Ecoponto.

“Aqui, a população poderá depositar materiais como galhadas, pneus, metais, para que possamos dar a destinação correta”, explicou o prefeito.

Previsto no Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, o Ecoponto é o local adequado para depósitos de resíduos que, posteriormente serão enviados às Áreas de Triagem e Transbordo (ATT). “O objetivo é reduzir custos na Unidade de Tratamento de Resíduos (UTRE) que, atualmente, é o único local de depósitos desses materiais, e, viabilizando o reaproveitamento dos materiais, criar um novo mecanismo de sustentabilidade. As galhadas, por exemplo, devem ser processadas para se transformar em adubo para hortas comunitárias”, destacou o secretário Meio Ambiente, Aberson de Sousa.

A gestão do Ecoponto será responsabilidade da secretaria municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR). O Ecoponto do Tucumã deve receber resíduos de nove bairros da região, entre eles Universitário, Jardim Brasil, Rui Lino, Joafra. “O Ecoponto deve entrar em funcionamento em, no máximo, quinze dias. Aqui faremos um trabalho diferenciado de educação ambiental em parceria com a comunidade, com o objetivo de fazer o gerenciamento correto dos resíduos”, explicou o secretário de Serviços Urbanos, Kellyton Carvalho.