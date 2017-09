Policia prende quadrilha suspeita pelos crimes de roubos, furtos e assaltos na capital e no município do Bujari

Francisco Erenildo Batista da Costa (40), Oceu Rocha Martins (34), Gilson Ferreira da Silva (32) e Ana Cássia Paiva de Oliveira (21), foram presos suspeitos pelos crimes de roubo, assalto e furto e apresentados na Delegacia de Investigações Criminais na manhã desta terça-feira (26).

A ação foi deflagrada pela Polícia Civil com o apoio do Batalhão de Operações Especiais (BOPe), na tarde de segunda-feira (25), em uma residência localizada no bairro Tucumã.

Na casa foram apreendidos um vasto material que provavelmente seriam oriundos dos crimes de roubo, furto e assaltos praticados pela quadrilha em uma loja de eletrodomésticos, loja de ferramentas motorizadas e até ao Fórum do Bujari, onde armas cauteladas foram furtadas.

Entre os materiais haviam armas de fogo, celulares, notebooks, tablet’s, coletes balísticos, motosserras, rádios de comunicação e material de monitoramento.

