Outdoors contra Jair Bolsonaro são instalados em Rio Branco por movimentos ligados a Esquerda

A onda pró-Bolsonaro no Acre gerou uma espécie de guerrinha entre os que se intitulam direita e esquerda em Rio Branco. Depois do outdoor com a foto de Bolsonaro instalado na avenida Ceará, integrantes de um grupo supostamente de esquerda instalaram três outdoors em manifestação contra o pré-candidato à Presidência da República. Todos eles com os dizeres: “Mais amor menos Bolsonaro” e “censura nunca mais”.

Em um dos outdoors há uma foto do cantor Chico Buarque, uma espécie de ícone da esquerda brasileira, e ao lado a frase “Pai afasta de mim esse cala-se”, uma alusão à música Cálice, composta por Gilberto Gil e Chico Buarque, censurada durante o período da ditadura militar no Brasil nos anos 1970.

Também há protestos contra o presidente Michel Temer na frase “Amar sem Temer” e contra a homofobia e a polêmica proposta da “cura gay” na frase “Amor não é doença é a cura”.