Funcionários dos Correios do Estado do Acre mantêm greve e denunciam sucateamento e falta de condições dignas

Os trabalhadores dos Correios no Acre mantém a greve deflagrada na semana passada. Os servidores lutam pela manutenção do status público da Empresa de Correios e Telegráfos, que faz parte do pacote de privatizações anunciado pelo governo federal no mês passado. Por conta do acúmulo de correspondências, um mutirão foi realizado no final de semana.

Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, Edson Pinheiro, um relatório mostrando a realidade do serviço no Acre já foi entregue na sede da instituição. Entre os problemas, o sucateamento e falta de condições dignas de trabalho por parte dos funcionários da empresa pública.

“Essas estratégias são para motivar ainda mais o pessoal que não aderiu à greve, e conscientizar para esse momento de união em luta pelo serviço público de correio, e também pela nossa empregabilidade que está em jogo. Temos relatórios que foram protocolados nos Correios do Acre sobre as condições de trabalho, e já se pode falar em sucateamento”, diz.

Até a sexta-feira, dia 29, os trabalhadores vão se reunir em frente aos centros de distribuição, um a cada dia. Começando na quarta, em frente ao centro do bairro Base, depois no 2º Distrito, e na sexta, em frente ao centro de distribuição do bairro Bosque, na Nações Unidas.