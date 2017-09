Em mais uma decisão, juiz proíbe RBTrans de multar e apreender veículos de 12 motoristas de Uber em Rio Branco

Mais uma decisão da Justiça do Acre a favor do Uber foi proferida na manhã desta terça-feira, 26. Dessa vez, o juiz Anastácio Lima proíbe, por meio de uma liminar, a RBTrans de multar e apreender os veículos de 12 motoristas que trabalham com o aplicativo em Rio Branco.

Já são quase 30 motoristas de Uber livres para trabalhar na capital sem a fiscalização da Superintendência de Trânsito. Semana passada, a juíza Zenair Bueno, da 2ª Vara da Fazenda Pública, decidiu, também via liminar, a favor de 11 motoristas da empresa.