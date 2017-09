Deputado pede o cumprimento de convênio que beneficia pacientes do setor de hemodiálise do Hospital das Clínicas

Os pacientes do setor de nefrologia do Hospital das Clínicas de Rio Branco estão passando por quatro turnos para conseguir realizar as sessões de hemodiálise, medida que é reprovada pela organização mundial de saúde. A informações é dos deputado Heitor Júnior (PDT), que pede o cumprimento de um convênio celebrado entre o Estado e uma clínica particular de Rio Branco para promover um tratamento adequado aos pacientes que precisam do tratamento.

“Quero solicitar ao Estado, o cumprimento do convênio com a Clínica do Rim, que pode levar respeito aos pacientes que realizam o tratamento de hemodiálise. Essa clínica é uma das mais modernas da Região Norte. No HC são feitos quatro turnos de hemodiálise, sacrificando pessoas que precisam ir ao hospital fora de hora, enquanto o Estado dispõe de um serviço alternativo que é a clínica da doutora Jarine, com 18 máquinas”, diz o deputado Heitor Júnior.

Segundo o parlamentar, “os aparelhos são alemães e a clínica pode oferecer três turnos, enquanto a HC deixará de cumprir os quatro turnos que não são recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Já que a clínica do rim está conveniada e oferece tratamento nada mais justo que o Estado encaminhar os pacientes para realizar as sessões de hemodiálise com mais conforto e em horário adequado para as pessoas que precisam desse tratamento”, finaliza.