Bandidos amarram vigias e zelador e arrombam quatro lojas no comércio do Terminal Urbano

“Ali virou uma cidade sem lei”, desabafou o vereador José Carlos Juruna (Livres) nesta terça-feira, 26, ao reclamar mais uma vez da falta de segurança no comércio popular do Calçadão da Benjamin Constant e no entorno do Terminal Urbano.

Juruna, que também é vice-presidente do Sindicato dos Camelôs, informou que nesta segunda-feira, 25, bandidos arrombaram quatro lojas dentro do conjunto de comércios localizados no Terminal Urbano e amarraram os três vigias e um zelador no local durante a ação criminosa.

“Estamos pedindo socorro. Não estamos mais aguentando. Em 24 dias foram 30 arrombamentos de bancas, 10 motos roubadas de camelôs, tem assalto à mão armada num negócio desse tamanho dentro do Terminal Urbano. Virou ali uma cidade sem lei e é por isso que a gente pede ao setor de segurança que tome providências”, disse.

