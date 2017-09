Secretaria de Ciência e Tecnologia explica problemas nos sites do Governo do Acre

Após a queda nos sistemas do Governo do Acre, a Secretaria de Ciência e Tecnologia emitiu Nota à Imprensa para informar que houve uma interrupção na rede corporativa do estado, o que derrubou os acessos aos sites governamentais. A falha ocorreu nesta segunda-feira, dia 25.

Desta vez, a SECT não soube explicar os motivos que tiraram do ar a impressão dos contracheques de servidores públicos, e até a emissão dos documentos de arrecadação, emitidos pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ).

Além disso, o Portal da Transparência do governo também segue inacessível, impossibilitando consultas aos pagamentos e atos financeiros operados pelo governo acreano.