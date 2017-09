Sebastião renunciou três diárias no valor de R$ 7.506 referentes a agendas no Rio e na Indonésia

O governador Sebastião Viana abriu mão de três diárias no valor de R$ 7. 506 que seriam pagas pelo Estado do Acre. Uma é referente a agenda no BNDES, no Rio de Janeiro, as outras duas seriam para custeio da ida do governador a Balikpapan, na Indonésia. Seriam pagas cinco diárias. A informação consta no Portal de Transparência do governo do Acre.

Sebastião Viana Viana chegou ao Rio na sexta-feira, 22, onde à tarde participou de reunião no BNDES. Para sua estada na capital carioca, Viana receberia duas diárias, a do dia da chegada e do sábado, até o horário em que viajaria para a Indonésia. De acordo com a assessoria do governador, ele usou apenas a diária da sexta-feira, que é referente ao encontro como chefe de Estado na instituição financeira. Na mesma sexta, Viana foi ao Rock in Rio, à noite.

A secretária de Comunicação do Estado, Andréa Zílio, explicou que o governador só volta a usar as diárias pagas pelo Estado a partir desta segunda-feira, 25, já que durante todo o domingo e parte da segunda, Sebastião Viana e equipe passaram em um voo entre o Brasil e a Indonésia com duração de quase 40 horas.

“Ele está abrindo mão da diária de sábado e domingo e tá abrindo mão na volta da diária do sábado, porque eles chegam no sábado. Geralmente a gente faz isso. Dificilmente se recebe a diária toda. O Estado faz isso pra diminuir custos. A diária paga na sexta-feira eles usaram pra pagar os custos de sexta e de sábado. Temos que fazer a renúncia porque por lei a diária se paga a partir dos bilhetes aéreos.”

Sebastião Viana participa da Reunião Anual do GCF (Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas), na Indonésia, até o dia 28. Na oportunidade, o governador do Acre profere palestra sobre economia sustentável.