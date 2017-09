Levy Fidelix apresenta “Locutor do Formigão” como candidato a governador do Acre

Mais conhecido como “Locutor do Formigão”, lugar em que trabalha atualmente, o radialista Lyra Xapuri, presidente do PRTB no Acre, se coloca como uma “terceira via” para governar o Acre. Lyra Xapuri tem o aval do presidente nacional do PRTB, Levy Fidelix, o polêmico candidato à Presidência da República nas eleições de 2014.

Lyra não quer ser tratado com mais um Tijolinho ou outra figura folclórica que aparece durante períodos eleitorais. Tem posição firme e um projeto de governo previamente elaborado que propõe, sobretudo, a redução considerável da máquina pública a partir da extinção dos cargos em comissão e da redução dos salários de governador e secretários de Estado. Até na Assembleia Legislativa, Lyra pretende interferir: quer reduzir os salários dos deputados.

“Zero de cargos comissionados e quem quiser trabalhar no Estado será via concurso público. O governo do PRTB terá menos 80% do salário, vai ganhar apenas 20%, e os secretários terão desconto de 50%. Também vamos apresentar na Assembleia Legislativa um projeto pra reduzirmos o cargos comissionados e reduzir também os salários dos deputados”, diz.

Lyra Xapuri lembra que o PT de Marcus Viana e o PP de Gladson Cameli estão “atolados em corrupção”. Para ele, é possível convencer os eleitores insatisfeitos que não querem votar em nenhum dos dois candidatos até o momento apresentados.

“O foco da gente é aquele pessoal que não vota nem em um e nem no outro. Nosso partido não é investigado e não está citado em nenhuma delação. PP e PT são os partidos que atolaram o país e não deveriam nem existir no país, deveriam ser extintos. Eles saquearam o país. O PRTB luta em nível nacional para que esses partidos que se envolveram em corrupção sejam extintos e não concorram nas eleições”, conclui Xapuri.

Lyra foi candidato a deputado federal nas eleições de 2014.