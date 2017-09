Avião de pequeno porte que saiu do Envira faz pouso forçado em praia de Feijó

Um avião de pequeno porte da empresa Decolando que saiu na tarde de ontem da cidade de Envira (AM) com destino a Feijó (AC) fez um pouso forçado​ em uma praia no seringal Bom Jardim, acima da foz do rio Juruparé no rio Envira. Na aeronave estavam apenas o piloto, Adelmo Santiago, e um passageiro. Apesar do susto os dois estão bem, não sofreram nenhum ferimento.

Uma barco foi disponibilizado por um empresário para fazer o resgate dos dois. O acidente teria ocorrido por falhas técnicas da aeronave.

Adelmo Santiago é um piloto experiente. Há 30 anos na profissão, segundo o médico Rosaldo Aguiar, que é acostumado a voar com ele, Adelmo, apesar da experiência e responsabilidade, sofreu alguns acidentes e por milagre e competência, como foi o caso ontem, está vivo.