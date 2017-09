Petista Marcus Alexandre Viana quer evitar cooptação de candidatos entre partidos da Frente Popular do Acre

O prefeito de Rio Branco, Marcus Viana, pré-candidato ao governo do Acre pelo PT quer evitar qualquer cooptação de eventuais candidatos a deputado entre os partidos da Frente Popular. Vê nessa prática um dos motivo para crises internas e desunião. Por isso está conversando com os dirigentes partidários. Nesta sexta-feira, 22, durante um evento do Partido Verde no auditório da Assembléia Legislativa, Marcus pediu união entre as legendas governistas e se colocou à disposição como uma espécie de agregador.

“Me coloco à disposição de todos os 16 partidos. Não vamos fazer um processo interno de nos desunir, de tirar um companheiro aliado. Se a gente tem que tirar é lá da oposição.”

Marcus aproveitou as presenças de Jorge Viana e Ney Amorim, os dois candidatos do PT e da FPA ao Senado, para dizer que a dupla “é o que há de melhor pra oferecer pra população”. “Vamos ajudar a trazer de volta as duas cadeiras da FPA no Senado”, acrescentou.