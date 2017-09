Polícia acha em cova rasa na estrada do Quixadá corpo de professor desaparecido

O corpo do professor de Educação Física, Elioney Linhares, que estava desaparecido desde as 20h da última quinta-feira (21), foi encontrado na manhã deste sábado (23), em uma cova rasa localizada na Estrada do Quixadá, Km 01, próximo à estação de tratamento de água, na periferia da cidade de Rio Branco.

Segundo análise dos peritos criminais, havia mais de 30 perfurações de arma branca espalhadas pelo corpo. A Polícia Civil, através da assessoria de comunicação, confirmou que se trata do professor de Educação Física, Elioney Linhares. Após os trabalhos periciais o cadáver foi removido a base do Instituto Médico Legal (IML).

A Delegacia de Homicídios assumiu o caso e abriu inquérito para tentar identificar os autores de um homicídio na capital acreana.