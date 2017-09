Tucano Dr. Betinho vai ter que devolver R$ 20 milhões aos cofres de Assis Brasil

João Renato Jácome 18/09/2017 09:48:57

O ex-prefeito de Assis Brasil, Humberto Filho– o Dr. Betinho-, do PR, foi condenado a devolver aos cofres públicos da cidade, a quantia de R$ 20,4 milhões, mais juros e correção. A decisão é do pleno do Tribunal de Contas do Acre (TCE/AC), que deu prazo de 30 dias para a devolução dos valores.

Segundo Acórdão assinado pelos membros da Corte de Contas acreana, Betinho deixou de apresentar a prestação de contas anual no ano de 2015, o que, agora, está lhe causando muita dor de cabeça. Se não obedecer o prazo estabelecido pelo órgão, o ex-prefeito poderá ser processado junto ao Judiciário.

Procurado, Betinho não foi encontrado. O telefone para o qual ligou a reportagem do ac24horas não estava disponível para receber chamadas na manhã desta segunda-feira, dia 18. Mesmo assim, o espaço para os esclarecimentos e defesa continua aberto. O Ministério Público Estadual (MPE) já foi comunicado do caso.

Uma das ações propostas pelo TCE/AC, sempre que há esse tipo de encaminhamento, é o bloqueio dos bens e de contas bancárias, o que viabiliza o pagamento da dívida junto ao poder público. Betinho, caso deposite o dinheiro na conta da Prefeitura da cidade, deverá informar, oficialmente, à Câmara Municipal, como orientam os membros do Tribunal de Contas.