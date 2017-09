Teto desaba e assusta pacientes do Hospital das Clínicas do Acre

Da redação ac24horas 18/09/2017 08:51:18

Neste domingo, dia 17, parte do telhado de uma das enfermarias do Hospital das Clínicas, em Rio Branco, desabou e assustou os pacientes que estavam nos quartos próximos ao incidente. Ninguém ficou ferido, mas o fato repercutiu fortemente nas redes sociais durante o final de semana.

Segundo apurou ac24horas, no momento em que o teto cedeu, pelo menos três pacientes estavam nos leitos do quarto. Com o episódio, os acompanhantes ajudaram os pacientes a sair do quarto e pedir ajuda. Rapidamente, os servidores do hospital tentaram isolar o local para evitar registros.

A Direção do Hospital das Clínicas informou que nenhum dos pacientes ficou ferido. Além disso, as tratativas necessárias á correção do dano já estão sendo tomadas, além do laudo do Corpo de Bombeiros, que já está sendo preparado e brevemente será entregue à unidade hospitalar.