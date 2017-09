Taxistas e mototaxistas lançam aplicativo que proporciona 20% de descontos em corridas em Rio Branco

Luciano Tavares, da redação ac24horas 18/09/2017 13:05:47

O aplicativo BR Táxi com 20% de desconto nas corridas de táxis e mototaxis em Rio Branco foi lançado nesta segunda-feira, 18, com as presenças das duas categorias e do prefeito Marcus Alexandre Viana.

O aplicativo é o primeiro passo para o que os taxistas e mototaxistas chamam de processo de modernização das duas categorias.

“É um aplicativo que você solicita um táxi ou um mototaxi. É o primeiro aplicativo que funciona com as duas modalidades de transporte. Estamos esperando apenas a liberação do sistema IOS. No sistema android já está funcionando. Temos a ideia formada de termos uma tarifa dinâmica e flexível”, disse o presidente do Sindicato dos Taxistas no Estado, Esperidião Teixeira.

O preço flexível deve ocorrer em horários de menor movimentação na praça. Os sindicatos das duas categorias também querem melhorar o atendimento aos clientes. Para isso já são realizados cursos de capacitação.

Ainda durante o lançamento do aplicativo, o prefeito de Rio Branco fez a entrega de 30 motaxímetros que servirão para aferir os valores das corridas.