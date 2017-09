Rocha oficializa que PSDB abre mão de indicação de vice na chapa da oposição

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 18/09/2017 10:20:41

O deputado federal Major Rocha (PSDB) oficializou na manhã desta segunda-feira (18), durante uma entrevista coletiva concedida na sede do PSDB, em Rio Branco, que seu partido está fora do debate para indicação do nome do vice na chapa do pré-candidato ao governo do Acre, Gladson Cameli (PP). Rocha destaca que recua em nome da unidade do bloco de oposição em torno do que ele classifica como “um projeto novo para desenvolver o Acre”.

A decisão de Rocha acontece após duas reuniões do senador Gladson Cameli com os líderes de PSDB e DEM na última sexta-feira. Na ocasião, Cameli teria prometido para os dois partidos a mesma vaga em sua chapa. A assessoria de Rocha encaminhou release informando a questão. Cameli e o presidente do PP, José Bestene, desmentiram o líder tucano durante evento organizado pelo PMDB ainda na noite de sexta. Rocha afirma que sai do debate da escolha do vice sem nenhum sentimento de revanchismo.

“Nesses últimos meses tivemos um debate que gerou um grande desgaste. O PSDB já deu sinais que queria formar um bloco para trabalhar um projeto de mudança. Abri mão de uma pré-candidatura ao Senado trabalhada há mais de um ano. Fomos comvidados a apresentar um nome, mas o PSDB não participa mais desse debate. É mais um gesto que o PSDB faz no sentido de unir a oposição. Não pressiono e nem me sinto pressionado”, destaca Major Rocha.

Rocha afirma que o PSDB vai fazer o dever de casa. Ele afirma ainda que abre mão de interesses pessoais pensando no coletivo da oposição. O líder tucano informa que fez contato com o PSD de Sérgio Petecão e vai procurar o PMDB para aparar arestas para seguir uma linha de trabalho para fortalecer os nomes da chapa majoritária. “O nome do vice cabe o candidato do bloco indicar. Essa é uma página virada no debate”, finaliza Rocha.