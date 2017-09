Prefeitura dos municípios de Tarauacá e Porto Walter realizam festivais

Da redação ac24horas 18/09/2017 16:50:43

As prefeituras dos municípios de Tarauacá e Porto Valter realizam nos próximos dias os festivais do abacaxi e milho. A primeira festa acontece de 29 de setembro a 01 de outubro, enquanto a segunda será entre os dias 22 e 24 deste mês, aqui no Alto Juruá. O objetivo é divulgar a produção das duas culturas nos municípios, além promover negócios e estimular o turismo. De acordo com os organizadores, a expectativa é que cerca de 20 mil pessoas em cada cidade prestigiem os eventos.

O ponto alto serão os shows artísticos com atrações musicais nacionais e locais. Também acontecerão apresentações culturais, exposições e venda de comidas típicas e bebidas, muitas delas feitas à base do abacaxi e milho.

O último festival do abacaxi foi realizado em 2011, na gestão da então prefeita Marilete Vitorino (PSD). “Tarauacá é conhecida pelas suas belezas naturais e a hospitalidade de nosso”, comentou o assessor de impressa da prefeitura, Gilson Amorim, para quem a festa é uma das mais tradicionais do estado.

O festival do milho, por sua vez, foi criado na primeira gestão do prefeito Zezinho Barbary (PMDB) e já está na quarta edição. “Nosso objetivo é promover e incentivar a cultura do milho e toda a sua cadeia produtiva. Acreditamos que o festival gera emprego e renda na cidade porque muitos feirantes, que começaram a vender nos festivais passados, tornaram-se empreendedores individuais e garantem o sustento de suas famílias”, destacou o prefeito Barbary.