Policia Civil prende foragidos e acusados de cometerem assaltos em Cruzeiro do Sul

Assessoria 18/09/2017 17:04:21

Ação policial de cumprimento de mandados de buscas, apreensões e prisões realizadas nas primeiras horas desta segunda-feira, 18, em Cruzeiro do Sul, culminou na prisão de quatro pessoas acusadas de vários roubos e assaltos.

Coordenado pelo delegado Elton Futigami, a ação policial reuniu 20 agentes de policia civil que executaram cumprimento de mandados nos bairros da Lagoa e Cruzeirão.

“Tiramos de circulação pessoas que estavam cometendo crimes bárbaros. A partir de agora serão colocados à disposição da justiça para que sejam julgados e paguem pelos seus crimes, pois as investigações estão se intensificando de acordo com o planejamento estratégico da Secretaria de Segurança e da própria Polícia Civil no combate a criminalidade”, ressaltou Futigami.

Futigami ressalta ainda que os acusados serão indiciados por organização criminosa, assalto, roubo majorado e trafico de droga. Eles foram conduzidos a delegacia e em seguida conduzidos ao presidio e colocados à disposição da justiça.