Paciente internado no Santa Juliana precisa urgente de bolsas de sangue; ajude

O paciente do Hospital Santa Juliana, de Rio Branco, José Airton Magalhães, está precisando urgente de bolsas de sangue. Ele desenvolveu um problema grave de saúde que ainda está sendo avaliado pelos médicos da unidade hospitalar para o fechamento de um diagnóstico claro.

Os familiares de Airton estão desesperados e fazem um apelo à população da capital. Em um comunicado remetido aos veículos de imprensa, os familiares do paciente pede que sejam feitas doações de qualquer tipo sanguíneo.

Os interessados em ajudar José Airton podem se dirigir ao Hemoacre, ao lado do Teatro Plácido de Casto, no bairro Bosque. Basta informar o nome do paciente e atender a alguns requisitos técnicos (veja abaixo). Sem as doações,

Airton pode morrer. “É um caso de vida ou morte. Eles precisa mesmo desse sangue”, disse um amigo.

Para doar, a pessoa deve estar saudável, ter idade entre 16 e 69 anos e pesar acima de 50 quilos. É necessário apresentar documento com foto durante a doação. O doador não pode estar em jejum, ter ingerido alimentos gordurosos antes da doação e precisa fazer repouso mínimo de seis horas na noite anterior à doação.