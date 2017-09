Homem fica irritado com abordagem e enfrenta agentes da RBTrans; veja o vídeo

Luciano Tavares, da redação ac24horas 18/09/2017 16:09:56

Um motociclista ficou bastante irritado com uma abordagem e enfrentou quatro agentes da RBTrans, na manhã desta segunda-feira, 18, em frente a Praça da Juventude, antiga rodoviária da capital. O vídeo, gravado por uma pessoa que estava próxima ao local, circula na redes sociais.

O homem vestido de bermuda e camiseta tenta tomar a caneta e o bloco de anotações do agente, que ameaça chamar a polícia. Exaltado, o rapaz diz: “Chama a viatura, chama!”.

Outro agente, de forma mais amena, pondera: “Ninguém quer brigar com você não, meu amigo!”. Visivelmente irritado, o motociclista ameaça bater em um dos agentes.

Depois de ter acesso ao vídeo, a reportagem de ac24horas soube, por meio da RBTrans, que o rapaz que tenta agredir os agentes é um permissionário de mototaxi. Ele ficou irritado porque os agentes se preparavam para apreender seu veículo que estava irregular devido a documentação atrasada. A informação é do superintendente de Trânsito de Rio Branco, Gabriel Forneck.

“É um permissionário de mototaxi. Estava irregular a situação da moto dele, viração tava irregular e os meninos iam fazer a apreensão do veículo. E aí o viração chamou o permissionário, o permissionário chegou alterado, agrediu um dos nossos agentes com um soco, tentou bater em outros no vídeo da pra verificar. Nós fizemos um boletim de ocorrência e a gente vai fazer os processos administrativos aqui que cabem à legislação, que podem ir de uma punição, multa ou até mesmo a cassação da permissão do mototaxi”, diz o superintendente.