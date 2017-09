Homem é morto com tiro no peito no município de Tarauacá

Da redação ac24horas 18/09/2017 08:48:36

Adelino Farias Kaxinawá, 28 anos, é mais uma vítima da violência que assola a população de Tarauacá. Ele foi alvejada com um tiro no peito e uma rua do bairro da Praia, conhecida como “Trapichão do Flávio”. O caso ocorreu neste domingo, dia 17. Os motivos ainda são desconhecidos, segundo a polícia.

Segundo o pai de Adelino, que estava em casa quando ouviu um tiro, abriu a porta e viu o filho correndo em direção de casa dizendo que tinha levado um tiro, a vítima ainda conseguiu entrar no pátio da casa dele, mas acabou caindo e morreu.

Os policiais conversaram com moradores do local para tentar identificar um possível suspeito, porém todos afirmaram que só ouviram o disparo e viram a vítima correndo para casa. A polícia já abriu investigação sobre o homicídio.