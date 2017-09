Homem é assassinado dentro de veiculo no bairro Cidade Nova, em Rio Branco

Da redação ac24horas 18/09/2017 08:23:40

Leandro Castro, mais conhecido como “Vulgo Moreno”, estava dentro de um veículo modelo Fiesta quando foi assassinado. Um dos dedos do pé também foi decepado e provavelmente levado pelo criminoso.

As informações a respeito do crime são poucas, já que no local imperou a lei do silêncio. A comunidade não quis colaborar com informações e as investigações estão sobre a responsabilidade da Polícia Civil.

A Polícia Militar apenas soube informar que o homem foi encontrado morto a tiros e que o dedão do pé havia sido decepado.

O local foi isolado para os trabalhos periciais e em seguida o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal