Caseiro é encontrado morto em propriedade do Ramal do Mutum, em Rio Branco

Da redação ac24horas 18/09/2017 12:06:07

Um caseiro identificado apenas como “Ceará” foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (18), em uma pequena residência localizada dentro de uma propriedade rural, localizada no km 11 da Estrada do Mutum, região do Bairro Alto Alegre, parte alta da capital.

De acordo com o informado à polícia, o corpo foi encontrado por uma mulher moradora da região que teria batido na porta da casa do caseiro para pedir pregos. E quando abriu, o homem foi encontrado deitado na cama com perfurações feitas por arma branca.

Foram detectados pelos peritos do Instituto Médico Legal (IML), pelo menos quatro perfurações espalhadas pelo corpo. O caso passa ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (Dhpp)