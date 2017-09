Barracas do Festival de Praia de Tarauacá são incendiadas

As barracas com cobertura de palha utilizadas durante o Festival de Praia do município de Tarauacá foram incendiadas na noite deste domingo, 17.

Há suspeitas de que o fogo seja criminoso, já que não é a primeira vez que fatos como esses acontecem após os festivais.

Homens do Corpo de Bombeiros foram acionados e apagaram o incêndio. O caso foi encaminhado à Polícia Civil no município.