Adolescente morre após ser alvejado por irmão que manuseava arma no interior

Da redação ac24horas 18/09/2017 09:41:17

Um adolescente de 12 anos morreu em Porto Acre na noite deste domingo (17), após supostamente ser alvejado de forma acidental pelo irmão de 17 anos que manuseava uma arma de fogo.

A informação repassada pelo delegado da Quinta Regional, Pedro Paulo Busolin é de que os irmãos estavam em um residência localizada na Vila do V e após o disparo o jovem teria levado o irmão ferido com um tiro no peito até a casa dos pais já em óbito.

O menor ainda será interrogado pelo delegado. A princípio ele foi indiciado por homicídio culposo. Outras pessoas deverão ser interrogadas.