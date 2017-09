Acre ultrapassa os 78% do eleitorado com biometria

Assessoria 18/09/2017 09:41:43

Com a interiorização da biometria, mais dois municípios, Cruzeiro do Sul e Capixaba, tiveram seus eleitores recadastrados pela Justiça Eleitoral, aumentando o índice de eleitores no Estado com dados biométricos coletados para 78,60%.

A 4ª Zona Eleitoral, com sede em Cruzeiro do Sul, convocou os eleitores do município durante seis meses e alcançou o índice de 84,65% de recadastramento, devido ao comparecimento de 48.940 mil eleitores, antes e durante a revisão obrigatória. 8.060 eleitores que não compareceram ao cartório terão a inscrição cancelada.

Capixaba teve 8.109 eleitores recadastrados pela 8ª Zona Eleitoral, atingindo um índice de 80,22% de comparecimento. Aproximadamente 1.600 títulos de eleitores do município serão cancelados.

A regularização dos títulos passíveis de cancelamento poderá ser feita até o fechamento do cadastro de eleitores, que ocorrerá em 9 de maio de 2018. Basta o eleitor procurar o cartório eleitoral portando um documento oficial com foto, CPF e comprovante de endereço atualizado.

Somente este ano, a Justiça Eleitoral do Acre já concluiu o recadastramento biométrico dos eleitores de três municípios. Além de Cruzeiro do Sul e Capixaba, Acrelândia passou pelo procedimento.

Atualmente, a convocação é para os eleitores de Plácido de Castro comparecerem ao atendimento, disponível no prédio da Secretaria de Ação Social do Município – SEMAST, na Rua Epitácio Pessoa, s/n – Centro, de segunda a sexta-feira, de 7h às 17 horas, e também no Posto de Vila Campinas, na Escola São Luís Gonzaga, de 7h às 11 horas, de segunda a sexta-feira. O prazo final é 31 de outubro.

A partir de segunda-feira, 25, os eleitores de Brasileia e Epitaciolândia estão convocados a comparecerem ao Cartório Eleitoral da 6ª Zona, em Brasileia. O atendimento ocorrerá de segunda a sexta, das 8h às 17 horas. O prazo final é 19 de dezembro.

Além dos municípios que estão sob revisão de eleitorado, os eleitores dos demais municípios também podem fazer a atualização cadastral, mesmo antes da convocação da Justiça Eleitoral. Basta se dirigir ao cartório ou posto de atendimento eleitoral.