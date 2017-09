Prefeitura de Rio Branco lança promoção a quem pedir nota fiscal de prestação de serviços

Assessoria 17/09/2017 22:16:03

A Prefeitura de Rio Branco lança nesta segunda-feira, 18 de setembro, às 9h, no auditório da sede no Centro da Cidade, o programa Nota Premiada, que regulamenta o sorteio de prêmios a pessoas que solicitarem a nota fiscal dos prestadores de serviços estabelecidos na capital acreana.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Finanças de Rio Branco, Marcelo Macedo, a previsão é que ocorram sorteios nos três meses finais de 2017. Serão R$ 90.000,00 em prêmios. Em outubro e novembro serão sorteados dez prêmios de R$1.000,00 e um de R$10.000,00. Em dezembro, serão dez prêmios de R$2.500,00 e um de R$25.000,00. “O objetivo é estimular as pessoas a pedirem nota fiscal onde normalmente não solicitam e melhorar a arrecadação própria da Prefeitura de Rio Branco”, explicou Marcelo Macedo.

Durante o lançamento o prefeito Marcus Alexandre assina o decreto regulamentando o programa. Existem atualmente em Rio Branco cerca de 4.000 prestadores de serviços cadastrados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Finanças, mas, acredita Macedo, esse número deve crescer com a adesão dos consumidores à requisição de nota fiscal de prestação de serviço. A Nota Premiada é uma ação do programa Nota Rio Branco e já foi apresentado às federações de comércio e indústria do Acre.