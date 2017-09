Internado no HC, paciente reclama da falta de dipirona, gaze e “lençol sujo de sangue”

Luciano Tavares, da redação ac24horas 17/09/2017 07:56:29

Internado há dois dias no Hospital das Clínicas do Acre, o paciente Vanderli Ferreira denunciou neste sábado, 16, a falta de dipirona, gaze, vitamina C e reclamou do “lençol sujo de sangue” em seu leito.

Vanderli está internado na enfermaria D, leito 179 da unidade, com um problema de anemia. “Estou internado há dois dias no Hospital das Clínicas. Não tem uma vitamina, às vezes falta dipirona, falta uma gaze pra fazer uma limpeza na ferida de um paciente. Estou aqui há dois dias com o mesmo lençol todo sujo de sangue. Uma pouca vergonha”, narra ele mostrando o lençol com sangue.

À reportagem de ac24horas, o gerente do Hospital das Clínicas, Yotaro Suzuki, tentou refutar a denúncia do paciente informando que a unidade está abastecida com medicamentos e que, em relação ao caso específico do paciente, houve uma demora na troca do lençol. O médico também enviou fotos à reportagem de uma prateleira da unidade com várias caixas de dipirona.

Mas, o paciente informou, após um novo contato com ac24horas, que o lençol dele e de outras pessoas foram trocados depois que a reportagem procurou a direção da unidade. “Depois da reclamação chegou lençol e gaze. Os outros pacientes estão aqui pra comprovar”, informou Vanderli.