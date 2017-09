Gol oferece voo sem escala de Cruzeiro do Sul para Manaus duas vezes por semana

A Gol está oferecendo voos diretos de Cruzeiro do Sul para Manaus às quintas-feiras e aos domingos. Passageiros da companhia de Rio Branco também podem viajar para a capital amazonense fazendo conexão em Cruzeiro do Sul. As passagens de ida e volta para quem pretende viajar entre 1º de outubro e 8 de outubro (domingo a domingo) para embarque em Cruzeiro do Sul estão disponíveis por 825,14, incluindo as taxas de embarques.

A Gol é a companhia que tem o maior número de voos no Acre. A empresa oferece uma fequência diária e sem escala de Rio Branco para Brasília, Cruzeiro do Sul e Porto Velho. Já a LATAM (antiga TAM) oferece apenas um voo diário para Brasília. No ano passado a comanhia suspendeu o voo sem escala de Rio Branco para Porto Velho.

Se você pretende viajar de Rio Branco para Cruzeiro do Sul no feriado de 12 de outubro pode comprar as passagens de ida e volta por R$ 315,70, incluindo as taxas de embarques. De Cruzeiro do Sul para a capital acreana, também para viagem no feriado, você pode comprar as passagens de ida e volta por R$ 414,86. A pesquisa foi feita para embarque no dia 11 de outubro e retorno no dia 15 do mesmo mês.

