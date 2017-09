Com R$ 89,00 e pilotando uma BIZ, acreano faz a viagem entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco

Jairo Barbosa 17/09/2017 07:12:49

Com uma moto biz 125 cilindras, o motoqueiro Vangleilson Silva de Figueredo, de 31 anos, concluiu a viagem entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco, pela BR 364. Ele demorou 8 horas para completar a viagem que teve apenas uma pequena pausa para o almoço, ás margens do rio Purus.

Conhecido em Cruzeiro do Sul como ” Zé Pitô”, o aventureiro disse que programou a viagem durante uma semana. Ele saiu de Cruzeiro do Sul ás 9 horas da última quinta feira (14), e desligou o motor da moto as 20:59 minutos do mesmo dia, em frente ao Colégio Armando Nogueira.

” Foi um viagem tranquila, dentro do que programei. Apesar do cansaço, valeu a pena, porque vi perto a realidade em que está a estrada”, disse Pitó.

A vinda á capital não foi atoa. De férias do trabalho(ele é motorista de uma secretária estadual), Pitó veio a Rio Branco para fazer um curso de primeiros socorros no SEST/SENAT. A alegrai da viagem deu de cara com a frustração. Sem candidatos suficientes, o curso acabou adiado.

” Só apareceram quatro candidatos, contando comigo, ai o pessoal cancelou. Pra mim foi um prejuízo né, porque fazer o que eu fiz e voltar de mãos vazias é desanimador”, reclamou ele.

Pitó contou que ao longo dos 700 km que separam Cruzeiro do Sul da capital, encontrou carros quebrados á beira da rodovia e muitos buracos. Segundo ele, não havia atoleiros, mas encarou trechos onde o asfalto está longe de chegar.

O investimento na viagem foi mínimo. A moto que ele usou é uma das mais econômicas do mercado. Gastou R$ 89,00 com gasolina e mais R$ 20,00 com alimentação. O aventureiro disse que vai pensar duas vezes para voltar a encarar o trecho, principalmente por causa da chegada do inverno.