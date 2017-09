Chef Natalino Santos será elemento surpresa em evento gastronômico em Petrópolis

Da redação ac24horas 17/09/2017 07:45:11

O chef de cozinha acreano Natalino Santos, premiado internacionalmente e considerado o mais novo chefe da região Norte do Brasil, será o elemento surpresa do 1º Evento de Gastronomia intitulado: “A Cultura PANC da Serra de Petrópolis em fusão com a Gastronomia Italiana”. O evento será realizado nos dias 22, 23 e 24 de setembro, no Bistrô Divina Sálvia, na Estrada do Rocio 3507, em Petropólis (RJ).

Em entrevista ao ac24horas, Natalino Santos explicou que recebeu o convite do Chef Marcos Lôbo Nascimento. Ele falou que irá utilizar no seu prato as Plantas Alimentícias Não Convencionais (Panc), que vêm despertado a criatividade de chefs de cozinha.

“Estou muito feliz e grato ao Chef Marcos Lôbo Nascimento que me deu essa oportunidade de levar nossa culinária para esse mega evento.O uso de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) está em alta no Brasil e nosso Estado é rico nessas plantas. Terei a honra de levar uma amostra da diversidade amazônica com o prato Raviole com Arroz Selvagem. Tenho me dedicado muito a esse prato e creio que irá agradar em cheio”, destacou Natalino Santos.

O encontro gastronômico irá reunir profissionais e aprendizes e propiciará a troca de conhecimento e experiências por meio de palestras, aula de campo e workshop com direito a menu degustação aos participantes.

PANC – As Plantas Alimentícias Não Convencionais (Panc) vêm chamando a atenção de cozinheiros criativos, chefs e de pesquisadores engajados em torná-las mais acessíveis aos consumidores. A sigla PANC foi criada por Kinupp, biólogo e pesquisador de espécies nativas com valores nutricionais, em 2008. Trata-se de plantas de fácil propagação, que se adaptam a condições de solo e clima e que, em função das mudanças nos hábitos alimentares, deixaram de ser consumidas, passando a ser encaradas como daninhas: Serralha, beldroega, azedinha, bertalha, almeirão de árvore, caruru, folha de quiabo, jambu, mastruz e palma forrageira são exemplos. Coube a uma leva de interessados voltarem a olhar para elas com mais carinho. Elas são nutritivas, ricas em aromas, cores e sabores, úteis à finalização de pratos, pouco conhecidas.