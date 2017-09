Terremoto de magnitude 4,6 atinge zona amazônica do Equador

Agência Brasil 16/09/2017 08:26:34

Um terremoto de magnitude 4,6 foi registrado no final da noite de sexta-feira, na província amazônica de Morona-Santiago, no leste do Equador, mas até o momento não há informações sobre vítimas ou danos materiais. Informação da EFE.

O Instituto Geofísico (IG) da Escola Politécnica Nacional informou que o tremor ocorreu às 23h21 (hora local) e que se localizou ao norte da província.

Devido à sua localização, o tremor foi situado a cerca de 18 quilômetros da cidade de Puyo, a capital da vizinha província de Pastaza, também da Amazônia equatoriana.

O terremoto foi localizado a 1,63 graus de latitude sul e 78,10 graus de longitude oeste, cerca de 181 quilômetros de profundidade, segundo o relatório do IG.