Jenilson Leite participa do lançamento do plano agrícola nos municípios isolados do AC

Da redação ac24horas 16/09/2017 09:02:22

O deputado estadual Jenilson Leite ( PCdoB) participou nos dias 14 e 15 do lançamento do plano agrícola para os quatro municípios isolados do Estado. O valor do investimento é de R$ 6,4 milhões, beneficiando mais de 2.400 famílias.

Na quinta-feria (14), o governador Sebastião Viana ( PT) acompanhado dos deputados Jenilson Leite e Lourival Marques ( PT) e de sua equipe de governo fizeram o lançamento do programa que beneficia centenas de famílias em Santa Rosa do Purus, Jordão e Porto Walter. A entrega do plano em Marechal Thaumaturgo ocorreu nesta sexta-feira, 15. A ação é gerida pela Secretaria de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar (Seaprof),

O plano agrícola vai ao encontro das vocações de cada região. Horticultura, meliponicultura, suinocultura, fruticultura são algumas cadeias contempladas, além de haver um reforço na extensão indígena e no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que leva o produto do agricultor direto para as escolas dessas cidades.

Além dos quase sete milhões de reais do plano agrícola nestes municípios, o governo do Estado, por meio do Programa de Saneamento Integrado, que inclui pavimentação de ruas e água potável está investindo nessas cidades 100 milhões de reais. Os recursos oriundos do Banco Mundial transforma a vida de milhares de acreanos e embeleza as cidades inacessíveis via estrada.

O deputado estadual Jenilson Leite que além de médico, é técnico agrícola comemorou os investimentos que fomenta a produção agrícola .”Este trabalho vem se somar aos investimentos que o governo está realizando na infraestrutura dessas cidades, junto com a garantia de segurança alimentar das populações indígenas. São ações que visam a qualidade de vida da população”, afirmou Jenilson, comentando o trabalho de saneamento, pavimentação, esgotamento e água tratada para 100% das cidades.

Este slideshow necessita de JavaScript.