Incêndio destrói casa no bairro Tancredo Neves e deixa três famílias desabrigadas

Da redação ac24horas 16/09/2017 11:40:59

Um incêndio destruiu completamente uma residência localizada na Rua Flaviano Melo, região do Bairro Tancredo Neves, em Rio Branco, na noite desta sexta-feira, 15. Na casa viviam 10 pessoas, mas no momento do sinistro, só estavam três crianças que foram resgatadas por populares.

De acordo com informações de testemunhas, o fogo começou em um dos quartos e logo que perceberam tentaram apagá-lo com mangueiras e baldes com água. As crianças que estavam na casa começaram a bater desesperadas na porta da frente e foram resgatadas pelos populares.

Logo o fogo se alastrou, os Bombeiros foram acionados, mas quando chegaram ao local, só puderam fazer o controle das chamas. Nada pode ser salvo.

No total, moravam três famílias na residência totalizando 10 pessoas, sendo eles cinco adultos e cinco crianças. Todas ficaram sem abrigo e perderam todos os seus pertences. Preocupados, os vizinhos fazem uma campanha nas redes sociais para conseguir doações e alimentos as famílias.

Quem puder ajudar, dois números para contato foram disponibilizados 99966-2128 e 99992-1725.