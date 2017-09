Ajudante de pedreiro de 22 anos é executado a tiros no bairro Wanderley Dantas

Da redação ac24horas 16/09/2017 17:57:16

Um jovem de 22 anos identificado como Wericles Lira de Paiva foi alvo de disparos na tarde deste sábado (16), na Rua João Queiroz, região do Bairro Wanderley Dantas. O ajudante de pedreiro foi encaminhado ao hospital, mas morreu logo em seguida.

De acordo com testemunhas, ele estava trabalhando em uma obra no endereço citado quando os criminosos se aproximaram em uma motocicleta. O garupa desceu em posse de uma arma e efetuou pelo menos oito disparos em direção a vítima que ficou agonizando no chão.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionada e o encaminhou ao Pronto Socorro de Rio Branco.

A Polícia faz buscas na área e regiões adjacentes na intenção de encontrar os suspeitos. Segundo a equipe, esta seria a segunda vez que a vítima teria sido algo de tentativa de homicídio.