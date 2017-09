Seca baixa nível de rio e botija de gás de cozinha já custa R$ 100 no Jordão

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 15/09/2017 13:50:26

Uma forte seca baixou o nível dos rios que banham os municípios isolados, dificultando a navegação e isolando comunidades inteiras, como é o caso de Jordão, distante 790 quilômetros da capital do Acre, Rio Branco. Os moradores da localidade reclamam que começou a faltar alguns tipos de alimentos e gás de cozinha no comércio.

Segundo informações de populares que foram repassadas à reportagem, a botija de gás já custa R$ 100. Parte dos moradores estão recorrendo ao uso do carvão. Os apagões constantes das operadoras de telefonia também é um motivo de preocupação na cidade que estaria há seis dias sem sinal da operadora Claro.

Apenas duas operadoras de telefonia atendem o município. A Oi também estaria com o sinal oscilando e apresentado quedas de sinal, “Estamos sofrendo muito e quase não conseguimos ligações para encaminhar pacientes de emergências para Rio Branco devido a instabilidade do sinal da Oi”, diz um servidor da unidade de saúde.

Com o nível do rio impossibilitando a navegação os moradores da localidade temem pelo desabastecimento do comércio e o consequente aumento de preços de gêneros alimentícios que terão como único meio de transporte os pequenos aviões que operam transportando passageiros e pequenas cargas no interior.