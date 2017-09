Publicada convocação final para realização de exames médicos e toxicológico da PM

Da redação ac24horas 15/09/2017 08:22:46

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA e a Polícia Militar do Estado do Acre – PMAC publicaram os Editais de Convocação Final dos candidatos aprovados para o Exame Médico e Toxicológico dos cargos de aluno soldado e aluno combatente.

Os exames laboratoriais e respectivos laudos entregues deverão ser emitidos a, no máximo, 3 (três) meses da data de realização da etapa.

Após obter todos os laudos médicos nas especialidades supracitadas, os candidatos deverão se dirigir à Junta Médica Oficial do Estado do Acre, no período de 04 a 06 de outubro de 2017, das 8h às 11h, no Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência), situado na Rua Benjamin Constant n° 351, Bairro Cerâmica – Rio Branco ou no dia 05 de outubro de 2017, das 13h às 17h, no endereço Rua Leopoldo de Bulhões, nº 216 – Bairro do Alumínio (Sala do TFD) – Cruzeiro do Sul.