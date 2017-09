“O superintendente do DNIT terá oportunidade de falar o que sabe das irregularidades na BR-364”

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 15/09/2017 15:42:54

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) aceitou o desafio do superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Thiago Caetano, que propôs um debate no plenário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para ele falar sobre as criticas que vem recebido desde que assumiu a responsabilidade pela recuperação da BR-364. “Eu vou apresentar o requerimento”, diz Gonzaga.

Segundo Gonzaga, ele e os colegas não foram colocados contra a parede diante da determinação de Caetano debater a suposta morosidade nas obras e possíveis irregularidades cometidas na época que a responsabilidade dos serviços estava nas mãos dos governos do PT. “O superintendente do DNIT terá oportunidade de falar o que sabe das irregularidades nas obras da BR-364 no plenário da Alec”, enfatiza.

O parlamentar tucano informa que vai protocolar o requerimento para convocar o Thiago Caetano, na próxima segunda-feira. Gonzaga informa ainda que vai conversar com os demais deputados para aprovar o documento e abrir o plenário para receber o gestor do DNIT da forma que ele está se propondo a fazer. “Garanto que a população quer saber dos detalhes desta obra que apenas ele alega saber”, destaca Gonzaga.

Para o oposicionista, a população quer saber a verdade sobre as irregularidades detectadas e apresentadas em relatório da CGU que apontou diversas falhas técnicas e superfaturamento em apenas um trecho da rodovia. “Acredito que nem um dos deputados tem nada a esconder na questão da BR. Se aconteceram as irregularidades é uma obrigação do diretor do DNIT denunciar”, finaliza Luiz Gonzaga.