Jovem que atropelou agente de trânsito do Detran não tinha Carteira de Habilitação

Da redação ac24horas 15/09/2017 09:12:38

O jovem Dyego Lima, de 19 anos, que atropelou o agente de trânsito do Detran, Jones Costa Silva, nesta quinta-feira, dia 14, não tinha carteira de habilitação, segundo informou o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) à imprensa. O rapaz também estaria descumprindo uma decisão da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas.

Jones, que estava fazendo aniversário no dia do acidente, foi brutalmente atropelado nas proximidades do órgão, em frente a uma faixa de pedestre. Dyego, que é filho do secretário de Articulação Comunitária, Manoel Lima, seguia no sentido bairro/centro e acertou em cheio o servidor público estadual que acabava de deixar uma reunião administrativa.

Segundo apurou ac24horas, Jones está entubado, com uma fratura na região frontal do crânio. O quadro dele é grave e necessita de atenção especial. Ironia ou não, o agente foi vítima justamente em seu ambiente de trabalho, onde, nas ruas, atuava para combater a imprudência de motoristas no trânsito.

A reportagem não conseguiu informações sobre o estado de saúde do jovem que atropelou Jones. Na quinta, após o acidente, Dyego Lima foi levado também para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), onde recebeu atendimento. No Detran, amigos fazem campanha de oração pela saúde de Jones.