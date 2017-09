Jovem de 19 anos é morto a tiros na varanda de casa, em Cruzeiro do Sul

Archibaldo Antunes 15/09/2017 17:42:46

Francisco Almeida Silva, 19, foi morto a tiros na noite de ontem (14), por volta das 20 horas, no bairro Telégrafo, em Cruzeiro do Sul. Ele estava na varanda de casa, em companhia de dois amigos, conhecidos por Jardel e “Grandão” no momento do crime.

Em dado momento um veículo de marca Gol, placa MZR 5265, de cor vermelha, estacionou nas proximidades do imóvel. Três indivíduos desceram e um deles chamou

por Francisco antes de iniciar o tiroteio. Houve cerca de oito disparos, segundo a Polícia Militar.

Jardel e Grandão conseguiram fugir ilesos, mas Francisco, ferido, não teve forças para correr e morreu próximo à varanda.

No local, a PM encontrou cápsulas calibre 380 e constatou perfurações a bala nas paredes na residência. Os policiais não souberam precisar a quantidade de tiros que atingiram a vítima devido ao corpo estar coberto de lama.

Em uma ronda feita pela guarnição após o crime, com o apoio do Grupamento de Intervenções Rápidas e Ostensivas (Giro), foi feita a abordagem a um táxi no qual havia cinco passageiros, dos quais quatro menores de idade.

Todos foram levados à delegacia de Polícia Civil devido ao fato ter de um deles estar de posse de um simulacro de pistola.