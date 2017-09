Estão abertas as inscrições para especialização em Tecnologias Educacionais para a Docência

Estão abertas as inscrições para o Curso de Especialização em Tecnologias Educacionais para a Prática Docente no Ensino da Saúde na Escola. O curso será ofertado na modalidade à distância. São 80 vagas divididas para Cruzeiro do Sul e Rio Branco (AC).

A solicitação pode ser feita até o dia 06 de outubro de 2017. O edital se destina a professores nas diferentes áreas do conhecimento com experiência docente comprovada e habilidades no manuseio de ferramentas digitais.

Podem se inscrever também profissionais da saúde que desenvolvem atividades no ensino e preenchem os seguintes requisitos: Nível superior completo, habilidade para utilizar computadores e smartphones e que dispõem de conectividade via internet.

O profissional precisa ainda ter disponibilidade para participar integralmente dos momentos presenciais que ocorrerão nos respectivos Polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB), por onde o curso será ofertado. Precisa ainda dispor de pelo menos sete horas semanais para se dedicar ao curso.

A especialização – A especialização busca formar profissionais de ensino para a apropriação crítica de tecnologias educacionais digitais na prática docente, contribuindo para que atuem como mediadores da relação educação-saúde no espaço escolar, seja qual for a área do conhecimento alvo de sua prática pedagógica.

É ofertada pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/Fiocruz), por meio da Coordenação de Desenvolvimento Educacional e EAD (CDEAD) e UAB. No Acre, conta com a parceria da Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE).

