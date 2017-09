Gladson se reúne com o PSDB e garante ao partido a vaga de vice na chapa majoritária

Assessoria 15/09/2017 16:42:21

Em uma reunião ocorrida na tarde desta sexta-feira na sede do diretório Regional do PSDB, o senador Gladson Cameli reafirmou: a vaga de vice-governador na chapa da oposição pertence ao PSDB, cabendo ao partido apenas indicar o nome. Segundo o deputado federal Major Rocha, presidente regional do partido, o nome será indicado até os primeiros dias do mês de novembro.

Durante a reunião, Major Rocha destacou o fato do partido ter sempre buscado a unidade da oposição, tendo inclusive recuando de concorrer à vaga ao senado, mas ressaltou não abrir mão do partido fazer parte da chapa majoritária.

O Senador, por sua vez, revelou ter a maior simpatia pela presença do PSDB na chapa e aguarda a indicação de um nome de consenso para as partes.

Além dos dois líderes partidários estavam presentes o deputado estadual Luiz Gonzaga, o prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros e os membros da diretoria do PSDB.