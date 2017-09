Garis de Rio Branco filmados com “dancinha” em caminhão viralizam nas redes sociais

Da redação ac24horas 15/09/2017 09:07:37

Circula nas redes sociais um vídeo mostrando três garis fazendo uma espécie de dança em grupo. Seria normal se eles não estivessem pendurados a um caminhão em pleno trabalho. Não demorou muito e as imagens viralizaram positivamente nas redes sociais, tomando conta da internet. O caso ocorreu em Rio Branco.

O flagra, registrado no bairro Alto Alegre, na Zona Norte de Rio Branco, chamou a atenção principalmente por conta do trabalho dos garis que, notoriamente, é bastante puxado, tendo, alguns deles, que trabalhar a noite toda juntando lixo. Eles se tornam verdadeiros atletas, ainda que involuntariamente, pela corrida do dia a dia.

A reportagem não conseguiu descobrir os nomes dos garis que estão fazendo sucesso na internet. O que também chama a atenção no vídeo é a gargalhada dada por quem está filmando os garis. Essa não é a primeira vez que esses profissionais fazem sucesso nas redes sociais.