Criminosos que explodiram caixa eletrônico do supermercado Valquerendo, no bairro Wanderley Dantas , são do Mato Grosso

Da redação ac24horas 15/09/2017 11:22:45

A Polícia Civil apresentou na manhã desta sexta-feira (15), o resultado de uma investigação que durou aproximadamente três meses e conseguiu elucidar o crime ocorrido em 5 de junho, no supermercado Valquerendo localizado no bairro Wanderley Dantas. Neste dia, dois caixas eletrônicos do Banco do Brasil foram estourados com explosivos e os criminosos fugiram levando dinheiro.

De acordo com as investigações a quadrilha faz parte da facção criminosa denominada Comando Vermelho. Tem a base originária do estado do Mato Grosso e atuam com ramificações em Rondônia e também no estado do Acre. Um homem identificado como, João Luiz Baranoski, seria o comandante da quadrilha e ordenava os crimes de dentro do presídio em Cuiabá, onde permanece cumprindo pena.

Dos quatro criminosos que participaram diretamente das explosões do caixa, dois foram presos, sendo eles, Jackson de Jesus Veríssimo, de 29 anos, preso em uma abordagem do Batalhão de Operações Especiais (BOPe), no mês passado, no bairro Placas e Ewerton Rodrigues Lima, de 40 anos. Este, foi preso em Cuiabá em posse de 28 mil reais com as cédulas manchadas de rosa e munições de fuzil. Os dois confessaram terem participado da ação e o dinheiro apreendido seria proveniente da explosão dos caixas.

“Para concluímos esse inquérito policial nos tivemos o apoio da Polícia Civil do estado do Mato Grosso e também de Rondônia. Tratasse de uma quadrilha grande e extremamente organizada, responsáveis por diversos arrombamentos e explosões a caixas eletrônicos ocorridos nos últimos meses nesses três estados. Nos próximos dias, esperamos prender também esses outros dois criminosos que estão foragidos, mas, já foram devidamente identificados. Com a parceria entre os estados acredito que em breve vamos estar apresentando essas pessoas, disse o delegado responsável pelas investigações, Sérgio Lopes.M