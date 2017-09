“Corredor” é preso fazendo entrega de drogas no Jordão

Da redação ac24horas 15/09/2017 11:44:14

Antônio Diemerson Nascimento, 18 anos, apelidado de “Corredor” foi preso por policiais militares no Jordão com nove trouxinhas de pasta base de cocaína e dinheiro supostamente oriundo da venda do entorpecente. “Corredor” vendia e fazia entrega da droga em uma bicicleta.

Diemerson é um velho conhecido da polícia. Ele foi apelidado de “Corredor” porque todas vezes que os policiais tentavam prendê-lo ele corria bastante a ponto de se livrar da prisão. Mas nesta quinta-feira, “Corredor” não teve tanta sorte e foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia local.

“Corredor” tem outras passagens por arrombamento e invasão de domicílio no município.