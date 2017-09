Colocou os deputados críticos na parede

Nas entrelinhas, foi dura, muita dura e desafiadora a proposta do diretor do DNIT, Thiago Caetano, para ser ouvido na Assembléia Legislativa e abrir a “caixa preta” da BR-364. E com a advertência de que pode sobrar também para os deputados críticos da obra. Os deputados Luiz Gonzaga (PSDB), Jenilson Lopes (PCdoB) e Jesus Sérgio (PDT), que vêm denunciando a morosidade dos trabalhos e prevendo que a estrada pode ter o tráfego interrompido no inverno, deveriam ser os primeiros a votar a favor do requerimento da sua convocação. De largada acho que seria uma boa oportunidade para confrontar as críticas dos parlamentares aos serviços do DNIT ao que tem a dizer o dirigente do órgão no Estado. Os deputados não podem deixar passar este cavalo selado para se colocar em pratos limpos o que é verdade e o que não é verdade sobre a BR-364, aonde parece que enterraram uma caveira de burro e muito dinheiro mal aplicado. O Thiago falou grosso e deu o chute na canela dos seus críticos; com a palavra, os deputados. E vamos para o debate, que pode ser esclarecedor.

Nunca tinha visto

Já vi muita coisa na política. Mas igual ao que fez o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderley Cordeiro, ainda estava para ver. Uma de suas principais bandeiras de campanha foi criar o PROCON. E agora entra na justiça contra o MP que quer a criação do órgão. Lembrando que o PROCON é um órgão de defesa do consumidor, para evitar abusos. E um gestor ser contra?

Macaco velho

Ao saber que teria a companhia do senador Romero Jucá (PMDB), mais enrolado que Bombril na Lava Jato, o senador Nabor Junior (PMDB), tratou de arrumar uma desculpa para não vir à festa de filiação do candidato ao Senado, Márcio Bittar, no PMDB. Macaco velho não mete a mão em cumbuca, diz o velho ditado.

Não escondem

Até por ser minha profissão, o que me obriga a conversar com muita gente do mundo político para variar as opiniões, chega ser impressionante o que se escuta de políticos de proa de outros partidos da oposição, que não votarão no Márcio Bittar (PMDB). Muito perigoso.

Não caiu na real?

O Márcio Bittar, um político experiente, não caiu na real de não estar disputando uma eleição de deputado estadual ou deputado federal, mas de senador, que exige um leque amplo de alianças? Ou acha que o PMDB é suficiente para garantir a sua eleição? Acorda, Bittar!

Filiação

Fechando o comentário: será hoje o ato de filiação do Márcio Bittar ao PMDB.

Poderia dar outra desculpa

Valorizo quem reconhece o valor de uma mãe e de um pai. Mas o vereador Jackson Ramos (PT) dar como argumento para ser contra a implantação do UBER, o fato do seu pai ter sido taxista, foi sem sentido. Foi eleito para legislar para a população e não para a sua família. Ou não?

Elogios e elogios

Definitivamente só está tendo sessões com debates na ALEAC, nas terças e quartas. Ontem foi mais uma sessão solene, com a troca de elogios entre os parlamentares e os homenageados.

Na base do rolando lero

A deputada Juliana Rodrigues (PRB) fez a sua parte ao convocar representantes da OI para explicar as falhas no serviço de telefonia. Os convocados deram muitas desculpas, mas não apresentaram soluções. Atribuir as mazelas ao vandalismo é ficar na base do rolando lero.

Acabou restinho

Com as prisões das principais figuras tradicionais do PMDB de Brasiléia, o partido ficou ainda mais minúsculo do que já estava, naquele reduto. Conheci o PMDB do município, quando dava as cartas na política acreana, com lideranças de peso no cenário regional do partido. Assisto agora o seu ocaso.

Não me furto aos comentários

Não me interessa saber quem serão os vices do Marcus Alexandre e do Gladson Cameli. Escolham quem bem entenderem. Não me diz respeito. Mas, não posso me furtar de comentar a cada lançamento de nomes que são feitos. Não importa se gostem ou não.

Saravá! Meu pai!

O prefeito de Assis Brasil, Antonio Barbosa, o Zum, não gostou dos comentários contra a criação da “Semana do Evangélico” e diz que cria até a “Semana da Macumba”, se chegar uma decisão política com a proposta. Saravá! Meu pai!

UBER

Quem tal um movimento “voltem as carroças e charretes!”, encabeçado pelos que são contra a implantação do serviço do UBER, na Capital? Na verdade, os que são contra estão de olho nos votos dos taxistas e mototaxistas, já que teremos eleições no próximo ano. É a verdade.

Coragem é necessária

Quando na política se defende uma causa a coragem é essencial. Foi o caso do vereador Roberto Duarte (PMDB), que defendeu o UBER, discursando mesmo com os taxistas lhe virando as costas, quando o assunto foi discutido na Câmara Municipal de Rio Branco.

Não mudou nada

Apenas os acusados no caso da EMURB foram soltos para responder em liberdade. Mas o processo seguirá o seu curso normal na justiça com a absolvição ou condenação dos envolvidos. E com amplo direito de Defesa. É assim que funciona no Estado de Direito.

Poucas mulheres

Deve chegar ao máximo aos 10% do número permitido para candidaturas na eleição do próximo ano, o total de mulheres que disputarão vagas no parlamento. O que significa dizer que, continuaremos com um número pequeno da presença feminina nos parlamentos.

Uma virtude

Não é bem aceita nos meios sindicais as posições tomadas pela Chefe de Gabinete do Governo, Márcia Regina, quando opina sobre temas polêmicos. Acho que a Márcia tem uma virtude, a de ser franca e manifestar claramente suas oposições. Condenável é subir no muro.

Peca na divulgação

A vereadora Lene Petecão (PSD) ainda peca na divulgação insuficiente dos seus atos na Câmara Municipal de Rio Branco. Mas não é por falta de ações, é uma das vereadoras mais atuantes.

Nome do PSD

O ex-vereador Pedrinho Oliveira é um dos nomes do PSD para a disputa de vagas na ALEAC.

Gula insaciável

O PSB continua com a sua gula insaciável. Trabalha na surdina para tentar emplacar um nome na chapa de vice do candidato ao governo a ser lançado pela FPA. É comendo e querendo mais. Depois do PT, o PSB é o partido mais privilegiado com cargos no governo e PMRB.

Patina e não decola

O PT do Juruá, notadamente de Cruzeiro do Sul, patina, mas não decola. Não conseguiu um nome de densidade eleitoral competitivo para disputar uma vaga de deputado estadual.

Em raia própria

O deputado Jonas Lima (PT) corre em raia própria, distante da direção regional do PT de Cruzeiro do Sul. Sua maior base eleitoral é o município de Mâncio Lima. Tem luz própria.

“Nosso maior erro”

Sobre a eleição do próximo ano para o governo, ouvi ontem de um experiente deputado da oposição, uma frase lapidar: “o nosso erro é pensar que a eleição de governo está ganha”.

Mais acirrada do que nunca

É de fato um erro primário. A disputa entre o prefeito Marcus Alexandre (PT) e o senador Gladson Cameli (PP) será mais acirrada do que nunca. Será a eleição do levará quem errar menos.

Deixem ao menos o muro

Vamos clonar a opinião do colega Ray Melo sobre o perrengue do grafite do Ipê, em que o ex-deputado Edvaldo Magalhães, mandou pintar no muro externo do condomínio, figuras exóticas que vão de Frida Karlos á Che Guevara. Como o PCdoB perdeu quase todo espaço no governo e PMRB, o governador Tião Viana, que mora no Ipê, podia convencer os demais moradores para dar autorização à continuação dos grafites. Se o PCdoB perder até o muro que lhe resta é muita penitência para um partido só. Só para lembrar: perdeu as duas disputas do Senado, a vaga de deputado federal e diminuiu a presença na Assembléia Legislativa. O muro é o que resta aos comunistas do seu ex-grande latifúndio político que tinha dentro da FPA. Faça esta bondade, governador Tião Viana. Está lançada a campanha: fica, grafite do Edvaldo!