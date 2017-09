Acreanos pagam até R$ 6 pelo litro da gasolina

Jairo Barbosa 15/09/2017 07:34:42

Os constantes reajustes sobre o preço dos combustíveis, autorizados pelo governo federal, impuseram ao consumidor, no Acre, a gasolina mais cara do país. Na capital Rio Branco, o preço do litro varia entre R$ 4,29 e R$ 4,45, dependendo do posto que o motorista escolher.

O ac24horas fez um levantamento e mostra nesta reportagem, o valor do litro nas principais regiões do estado. Em Brasiléia, fronteira do Brasil com a Bolívia, onde os brasileiros são proibidos de comprar o combustivel mais barato no lado boliviano, o preço do litro da gasolina atingiu R$ 4,75.

¨ Tomei um susto quando abasteci no início da semana. Não reparei o preço ates de autorizar o abastecimento e tive que pagar. Mas não tinha outra opção mesmo não é?¨, disse o militar aposentado Raimundo Gonçalves Lopes, que reside em Brasiléia.

A variação no preço do litro entre a capital e cidades do interior, chega a quase R$ 2,00. É o que o acontece em Marechal Thaumaturgo, última cidade do estado na calha do Juruá. Com uma população de 17.897 mil habitantes, a cidade possui a gasolina mais cara da região: R$ 6,00 o litro.

Lá não existem postos em terra firme. Os quatro que atendem funcionam em balsas, no rio. São chamados de ¨pontôes¨ e vendem mais de 80% do combustível para proprietários de embarcações.

¨ Quando o dono de um carro ou de moto precisa abastecer, pega um ¨galão¨, desce até o rio, compra e sobe pra colocar no tanque. Eu acho que a gente paga a gasolina mais cara do Brasil, mas não temos outra alternativa¨, reclamou o comerciante Nonato Praxedes, dono de uma embarcação e duas motos.

Em Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do estado, o reajuste no preço do combustível também causou impacto no bolso do consumidor. Os donos de postos, segundo motoristas, reajustaram o preço duas vezes em menos de 15 dias. Hoje, o litro da gasolina não sai por menos de R$ 5,14.

No Vale do Envira, o preço do litro é mais barato, até porque Tarauacá e Feijó são cidades mais próximas de Rio Branco. Na terra do açaí, a gasolina custa R$ 4,75.

¨ Ontem eu comprei por um preço e hoje já me deparei com outro valor. Mas é a situação, fazer o quê? Tem posto que vende com uma diferença de um centavo e acho que nem vale a pena ficar rodando pra comprar mais barato com um desconto tão insignificante¨, disse o radialista Gilberto Braga.

Para efeito de comparação, a reportagem também pesquisou o preço da gasolina em Porto Velho, capital de Rondônia.

Lá, a diferença de preço no litro varia em até R$ 0,70 centavos. Há postos que vendem o produto por R$ 3,49, mas nesses locais, existem filas constantes.