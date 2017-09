Tribunal de Justiça do Acre promoverá Projeto Cidadão em Brasiléia nesta sexta-feira

Assessoria 14/09/2017 09:36:52

Nesta sexta-feira, dia 15, o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) promoverá mais uma edição do Projeto Cidadão, desta vez no município de Brasiléia. A atividade será executada na Escola Francisco Germano da Silva, km 68, no projeto de assentamento Porto Carlos. Brasiléia fica distante 232 km de Rio Branco.

Além de vários serviços que serão prestados nas áreas jurídica, social, de cidadania e saúde haverá ainda o Casamento Coletivo com mais de 120 casais que irão oficializar a união em cerimônia nupcial.

A ação ocorre em parceria com outros órgãos para que os serviços itinerantes disponibilizados à população mais carente tenham qualidade e eficiência. O Projeto Cidadão foi retomado nesta atual gestão para garantir cidadania aos cidadãos, principalmente em condições de hipossuficiência.

“Estamos retomando esse magnifico trabalho feito pelo Tribunal de Justiça, que estava parado por quase quatro anos. A expectativa em todas as edições é grande em poder presenciar a participação da comunidade, pois quem ganha com tudo isso é a população carente. Nossa missão também é de garantir esses serviços e aproximar o Judiciário da comunidade”, comentou a diretora de Gestão Estratégica, Socorro Machado.

Em Brasiléia, por exemplo, firmaram parceria a Prefeitura de Brasileia, Governo do Estado, Ministério Público e Cartório Extrajudicial. Expedição de RG, CPF, atendimentos de saúde, sobre benefício do Bolsa-Família, orientações jurídicas são alguns dos serviços que serão oferecidos.

O Projeto Cidadão neste ano já ocorreu no município de Porto Acre, no Assentamento Dirigido (PAD) de Humaitá; Transacreana, em Rio Branco; Vila Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul; na Reserva Extrativista Chico Mendes, em Xapuri e na Reserva Extrativista Iracema Cazumbá, no município de Sena Madureira. Em todos também ocorreu o Casamento Coletivo. (GECOM-TJAC)